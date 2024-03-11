Rakip futbolcuya kafa atan teknik direktörün görevine son verildi
Lecce, Hellas Verona maçında Thomas Henry'e kafa atan Teknik Direktör Roberto D'Aversa'nın görevine sona verdi.
İHA
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İtalya Serie A’nın 28. haftasında Lecce, konuk ettiği Hellas Verona’ya 1-0’lık skorla yenildi.
Mücadelenin sonunda Lecce Teknik Direktörü Roberto D'Aversa, rakip takım oyuncusu Thomas Henry’e fiziksel saldıra bulundu.
Yaşanan bu olayın ardından Lecce, Thomas Henry'e kafa atan Teknik Direktör Roberto D'Aversa'nın görevine son verildiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, D'Aversa'ya bugüne kadar olan katkılarından dolayı da teşekkür edildi.