RAMS Başakşehir tur umudunu rövanşa bıraktı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

20. dakikada Başakşehir'in sağ taraftan kullandığı kornerde savunmadan seken top, korneri kullanan Deniz'e geldi. Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

31. dakika ev sahibi takım sol kanattan serbest vuruş kazandı. St. Patrick's'in Forrester ile kullandığı serbest atışta altıpas önüne gelen topa Başakşehir'de Piatek ters bir kafa vuruşu yaptı. Köşeye giden topu kaleci Muhammed kornere çeldi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

59. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Leavy, ceza sahasına girer girmez şutunu attı, top yan direkten oyun alanına döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

83. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Pelkas'ın indirdiği topla rakip yarı sahanın ortalarında buluşan Figueiredo, yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu arada, müsabakanın orta hakemi Mohammed Al-Emara, 72. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Kalan bölümde Al-Emara'nın yerine dördüncü hakem Peiman Simani sahaya çıktı ve karşılaşmayı yönetti.