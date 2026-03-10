Rams Park’ta dev maç: Galatasaray, Liverpool maçında kasayı dolduracak

  1. Ekonomim
Galatasaray, Liverpool maçıyla hem sahada hem kasada kazanmayı hedefliyor. Rams Park’ta oynanacak mücadeleden beklenen gelir belli oldu.

Liverpool maçıyla beraber Galatasaray’ın kasası da dolacak. Rams Park’ta oynanacak bugünkü mücadele, aynı zamanda Galatasaray’a ciddi bir gelir de sağlayacak. Biletler ve GS Store’daki ürün satışından 3 milyon Euro'ya yakın bir kazanç beklendiği belirtildi.

Galatasaray’da, Liverpool maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında yer alırken, Teknik Direktör Okan Buruk da bugün kart görmesi durumunda İngiltere’de saha kenarında bulunamayacak. Sarı-kırmızılılarda futbolculardan Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Noa Lang, sarı kart görmeleri durumunda rövanşta forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını dün öğlen saatlerinde yapılan antrenmanla tamamlayan Cimbom’da, Teknik Direktör Okan Buruk, öğrencilerine son çalışmayı yaptırdı. 15 dakikası basına açık gerçekleşen idman sonrasında Buruk’un kafasındaki ilk 11 şekillendi. T24'te yer alan habere göre, Okan Hoca’nın son oynanan Beşiktaş derbisinden farklı olarak Boey, Yunus ve Lang gibi isimlere 11’de yer vermesi bekleniyor.

