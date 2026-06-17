Real Madrid, Bernardo Silva’yı kadrosuna kattı

Real Madrid yeni sezon öncesi kadrosunu Bernardo Silva ile güçlendirdi.

Eflatun-beyazlılar transferle ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Portekizli oyuncu ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

2017 yılından beri Manchester City forması giyen Bernardo Silva, İngiliz ekibinde 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 19 kupa kaldırma başarısı gösterdi.