Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 8. haftasında deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Sezona dalgalı bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, güçlü rakibini yenerek moral bulmak ve çıkışa geçmek istiyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki temsilcimiz, ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet elde etti. Ev sahibi Real Madrid de aynı şekilde 3 galibiyet ve 4 mağlubiyetle sezona devam ediyor.

Peki Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Real Madrid - Fenerbahçe Beko mücadelesine dair yayın bilgileri, canlı izleme linki ve maçla ilgili tüm detaylar...

Son dönemde futbol takımından çok basketboldaki başarılarıyla konuşulan Fenerbahçe Beko, İspanya devi Real Madrid ile kıyasıya bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Maçın ne zaman oynanacağı, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı ise merak konusu. İşte detaylar ve bilinmesi gereken her şey:

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Merakla beklenen Real Madrid - Fenerbahçe Beko karşılaşması, 30 Ekim 2025 Perşembe günü TSİ 23.00’te başlayacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK

Bu zorlu karşılaşma, Movistar Arena'da oynanacak ve S Sport’tan canlı yayınlanacak. Öte yandan karşılaşmayı Tomislav Hordov (Hırvatistan), Olegs Latisevs (Letonya), Saso Petek (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

Son olarak Real Madrid ile Fenerbahçe Beko maçını canlı izlemek için https://www.ssportplus.com/ internet sitesini ziyaret edip detaylı bilgilere bakabilirsiniz.