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Real Madrid, Mbappe'yi kadrosuna kattı

Real Madrid, PSG'den ayrılan Fransız futbolcu Kylian Mbappe'yi resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Real Madrid, Mbappe'yi kadrosuna kattı
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UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluklarıyla sezonu tamamlayan Real Madrid, transfere de hızlı giriş yaptı.

Eflatun-beyazlılar, PSG ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Kylian Mbappe’yi renklerine bağladığını duyurdu. 25 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı.

PSG kariyerinde çıktığı 308 maçta 256 kez fileleri sarsan Fransız futbolcunun kariyerinde 7 Ligue 1, 4 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası bulunuyor.

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