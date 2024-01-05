Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti: Arda Güler, yarın ilk 11'de oynayabilir
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, geçirdiği sakatlıklardan dolayı henüz forma şansı bulamayan Arda Güler'in yarınki kupa maçında sahaya ilk 11'de çıkabileceğini açıkladı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya Kral Kupası son 32 turunda yarın Arandina ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.
İtalyan teknik adam, milli futbolcuya şans verip vermeyeceğiyle ilgili soruya, "Arda Güler kendini daha iyi hissediyor, iyi gidiyor. Yarın ilk 11'de başlayabilir." yanıtını verdi.
Sakatlıktan kurtulan Arda, yarın forma şansı bulursa oynadığı ilk maç olacak.
El Montecillo Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23.30'da başlayacak.