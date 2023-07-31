Real Madrid, ‘Türk harikası’nın sözleşmesini dondurabilir

Real Madrid, Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildiğini ve yıldız oyuncunun özel tedavi için Madrid'e döneceğini açıklamıştı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Arda Güler'in menisküs sakatlığı nedeniyle ameliyatsız tedavisinin yaklaşık 3 ay süreceği belirtildi. Genç oyuncunun, bu tedavinin tercih edilmesi durumunda Kasım ayının başında sahalara geri dönebileceği aktarıldı.



Ancak 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle ameliyat olması durumunda sahalardan uzak kalma süresinin 5 ay olacağı hatırlatıldı.



Bu durumun Arda Güler'in ocak ayına kadar oynayamayacağı anlamına geldiği vurgulandı. Real Madrid'in kontenjan için Arda'nın sözleşmesini ocak ayına dondurabileceği öne sürüldü.