  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Real Madrid - Valencia canlı izle: İspanya’da şampiyon ve küme düşme adayı karşı karşıya!
Takip Et

Real Madrid - Valencia canlı izle: İspanya’da şampiyon ve küme düşme adayı karşı karşıya!

İspanya futbolunun devi Real Madrid, evinde bu gece Valencia’yı konuk edecek. Karşılaşmaya az bir süre kalırken, yayın bilgisi merak konusu. İşte Real Madrid Valencia canlı yayın…

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Real Madrid - Valencia canlı izle: İspanya’da şampiyon ve küme düşme adayı karşı karşıya!
Takip Et

Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Barcelona’yı 2-1 mağlup eden Real Madrid, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Real Madrid, bu akşam Santiago Bernabeu’da Valencia ile karşılaşacak ve La Liga’da liderliğini pekiştirmek istiyor. Valencia ise, küme düşme hattında ve belki de en zor maçına çıkıyor.

18. sırada yer alan Valencia, ligde son beş maçında hiç galibiyet alamadı. Dolayısıyla Real Madrid maçın favorisi olarak öne çıkıyor. Ancak Teknik Direktör Xabi Alonso, önümüzdeki günlerde oynanacak olan Liverpool karşılaşmasını da düşündüğünden kadroda bazı değişikliklere gitti. Peki Real Madrid - Valencia maçı ne zaman başlayacak, hangi kanalda?

İspanya Ligi’ndeki bu karşılaşma, TSİ ile 23.00’de başlayacak. Maç S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak.

Türk milli futbolcu Arda Güler, bu karşılaşmada Valencia’ya karşı ilk 11’de yer alacak.

Ayrıca, son Barcelona maçındaki Vinicius-Xabi Alonso gerginliğinin bu maçta nasıl bir etki yaratacağı ve Trent Alexander-Arnold’ın sakatlıktan sonra ilk kez 11’e dönecek olması maçın öne çıkan başlıklarından.

Real Madrid, Valencia karşısında galip gelerek hem liderliğini perçinlemek hem de zorlu deplasman serisi öncesi moral depolamak istiyor.

 

Spor
Galatasaray-Trabzonspor derbisinde golsüz eşiklik
Galatasaray-Trabzonspor derbisinde golsüz eşiklik
Alper Çetin hangi takımlı? Alper Çetin kimdir, aslen nereli?
Alper Çetin hangi takımlı? Alper Çetin kimdir, aslen nereli?
Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR’ı Alper Çetin oldu
Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR’ı Alper Çetin oldu
Beşiktaş'ın antrenörü Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın antrenörü Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Beşiktaş'ta forma giymişti, yeni mesleği şaşırttı
Beşiktaş'ta forma giymişti, yeni mesleği şaşırttı! Sosyal medya onu konuştu
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu duyurdu: Hakemlerden sonra 3 bin 700 futbolcuya soruşturma başladı
Bahis soruşturmasında hakemlerden sonra sıra futbolculara geldi