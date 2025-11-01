Real Madrid - Valencia canlı izle: İspanya’da şampiyon ve küme düşme adayı karşı karşıya!

Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Barcelona’yı 2-1 mağlup eden Real Madrid, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Real Madrid, bu akşam Santiago Bernabeu’da Valencia ile karşılaşacak ve La Liga’da liderliğini pekiştirmek istiyor. Valencia ise, küme düşme hattında ve belki de en zor maçına çıkıyor.

18. sırada yer alan Valencia, ligde son beş maçında hiç galibiyet alamadı. Dolayısıyla Real Madrid maçın favorisi olarak öne çıkıyor. Ancak Teknik Direktör Xabi Alonso, önümüzdeki günlerde oynanacak olan Liverpool karşılaşmasını da düşündüğünden kadroda bazı değişikliklere gitti. Peki Real Madrid - Valencia maçı ne zaman başlayacak, hangi kanalda?

İspanya Ligi’ndeki bu karşılaşma, TSİ ile 23.00’de başlayacak. Maç S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak.

Türk milli futbolcu Arda Güler, bu karşılaşmada Valencia’ya karşı ilk 11’de yer alacak.

Ayrıca, son Barcelona maçındaki Vinicius-Xabi Alonso gerginliğinin bu maçta nasıl bir etki yaratacağı ve Trent Alexander-Arnold’ın sakatlıktan sonra ilk kez 11’e dönecek olması maçın öne çıkan başlıklarından.

Real Madrid, Valencia karşısında galip gelerek hem liderliğini perçinlemek hem de zorlu deplasman serisi öncesi moral depolamak istiyor.