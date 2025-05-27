Real Madrid, Xabi Alonso ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso oldu.

43 yaşındaki İspanyol teknik direktör ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Xabi Alonso dün resmî sözleşmeye imza atarak basının karşısına çıktı.

2009-2014 yılları arasında Real Madrid forması giyen 1’i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam kupa kazanan Xabi Alonso, İspanyol takımına bu kez teknik direktör olarak döndü.

Antrenörlük kariyerine Real Madrid’in altyapı akademisinde başlayan Alonso, 2018-2019 sezonunda U14 takımıyla şampiyonluklar yaşadı.

Alonso, bir sezon sonra bir başka eski takımı Real Sociedad'ın B takımına gitmiş ve orada 3 yıl çalışmıştı. Xabi Alonso, Ekim 2022'de Leverkusen'in başına geçmişti.

Alonso yönetimindeki Leverkusen tamamladığımız sezon Bundesliga'da Bayern Münih'in ardından ikinci sırada yer alırken Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 6'ncı sırada tamamlamış, son 16'da Bayern Münih'e elenmişti.

Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen geçtiğimiz sezon ise namağlup Bundesliga şampiyonu olmuş, Almanya Kupası'nı kazanmış, UEFA Avrupa Ligi'nde ise final oynamıştı.

Futbolculuk döneminde 2009-2014 yılları arasında Real Madrid forması giyen İspanyol oyuncu, Madrid formasıyla hem LaLiga hem Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.