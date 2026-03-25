Real Madrid'de tarihi kriz: Mbappe'nin yanlış dizine tedavi uygulandı
Real Madrid sağlık ekibinin, Kylian Mbappé’nin sakatlık sürecinde teşhis hatası yaptığı iddia edildi; Fransız gazeteci Daniel Riolo, yıldız futbolcunun Madrid’deki teşhisten memnun kalmayarak Paris’te ikinci görüş aldığı ve kulüp doktorlarına tepki gösterdiğini öne sürdü.
Real Madrid sağlık ekibinin, Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin sakatlık sürecinde skandal bir teşhis hatası yaptığı iddia edildi.
Fransız gazeteci Daniel Riolo, After Foot programında yaptığı açıklamada, Mbappe'nin Madrid'de konulan teşhisten memnun kalmadığını ve bu nedenle Paris'e giderek ikinci bir görüş aldığını öne sürdü.
Riolo, kulüp doktorlarının ciddi bir hata yaptığını savunarak, "Kulüp yanlış bir teşhis koydu, Mbappe bundan rahatsız oldu ve hatta sinirlendi" ifadelerini kullandı.
Yanlış dizde inceleme yapıldı
Riolo, Real Madrid sağlık ekibinin yanlış diz üzerinde inceleme yaptığı yönünde söylentiler bulunduğunu dile getirdi. Bu durumun kulüp adına büyük bir utanç olduğu da öne sürüldü.
Mbappe'nin Paris'te görüştüğü doktorun uyguladığı yeni tedavi protokolü sayesinde ameliyat ihtimalinin ortadan kalktığı belirtildi.
Real Madrid cephesinden ise söz konusu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.