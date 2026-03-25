Real Madrid'de tarihi kriz: Mbappe'nin yanlış dizine tedavi uygulandı

Real Madrid sağlık ekibinin, Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin sakatlık sürecinde skandal bir teşhis hatası yaptığı iddia edildi.

Fransız gazeteci Daniel Riolo, After Foot programında yaptığı açıklamada, Mbappe'nin Madrid'de konulan teşhisten memnun kalmadığını ve bu nedenle Paris'e giderek ikinci bir görüş aldığını öne sürdü.

Riolo, kulüp doktorlarının ciddi bir hata yaptığını savunarak, "Kulüp yanlış bir teşhis koydu, Mbappe bundan rahatsız oldu ve hatta sinirlendi" ifadelerini kullandı.

Yanlış dizde inceleme yapıldı

Riolo, Real Madrid sağlık ekibinin yanlış diz üzerinde inceleme yaptığı yönünde söylentiler bulunduğunu dile getirdi. Bu durumun kulüp adına büyük bir utanç olduğu da öne sürüldü.

Mbappe'nin Paris'te görüştüğü doktorun uyguladığı yeni tedavi protokolü sayesinde ameliyat ihtimalinin ortadan kalktığı belirtildi.

Real Madrid cephesinden ise söz konusu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.