Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi neden bitti?

İspanyol futbol uzmanı Guillem Balague, BBC'ye Xabi Alonso'yla yollarını ayıran Real Madrid'de bu sezon neden işlerin ters gittiğini yazdı.

Real Madridli futbolcular pazar günü 3-2 kaybettikleri İspanya Süper Kupası finalinin ardından, zafer kazanan Barcelona'yı tebrik etmedi.

Birçoğu için bu, Xabi Alonso ile asla ilişkilendirilmeyen sportmenlik dışı bir davranış gibi görünüyordu. Ayrıca başka bir şeyi de net biçimde gösteriyordu: Real Madrid'de kontrolün, teknik direktörde değil, takımda olduğunu.

Ve Rafinha'nın şutunun Asencio'ya çarparak ağlara gitmesiyle sonuçlanan, oldukça çekişmeli geçen bir finalin ardından, Xabi'nin "Yeter artık" diye düşündüğünü hayal edebilirdiniz.

Ancak bu bir istifa değildi. Ve planlı bir hareket de değildi. Xabi Alonso, Real Madrid'in başına geçmesinden sadece 7,5 ay sonra ayrılmayı beklemiyordu. En azından şimdilik.

Resmi açıklamada Real Madrid, Xabi Alonso ile ayrılık kararının "karşılıklı anlaşmayla" alındığını açıkladı. Ancak bu sonuçta kaçınılmaz bir ayrılıktı.

Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

Başkan Florentino Perez, Xabi Alonso'nun başarılı olacağına inanmadı

Son birkaç aydır teknik direktörüyle taktik ve yaklaşım konusunda birçok anlaşmazlık yaşayan Real Madrid'in yönetim kurulu, pazartesi günü İspanya saatiyle 16.30 civarında tek bir konuyu görüşmek üzere toplandı: Xabi Alonso'nun ayrılışını.

Ona ve ekibine yapılan açıklamalar, en iyi ifadeyle "muğlaktı."

"Bayer Leverkusen'de onu bu kadar başarılı kılan futbolu Real Madrid'de oynatamamıştı." "Takımın fiziksel durumu ideal değildi." "Oyuncular gelişme göstermemişti." "Futbolcular onun için oynuyor gibi görünmüyordu."

Mağlubiyetler sıralandı: Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Paris Saint-Germain karşısında alınan 4-0'lık ve La Liga'da Atletico Madrid karşısında alınan 5-2'lik yenilgiler ve diğerleri.

Ancak Real Madrid yine de, kulübü tanımlayan kupa olan Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında halen ilk sekizde yer alıyor.

Kral Kupası'nda tur atladılar. La Liga'da ilk devre sonunda yarısında Barcelona'nın dört puan gerisindeler. Ekim ayında oynadıkları maçta da Katalanları yenmişlerdi. Bu bir kriz mi yani?

Esasında bu bir krizden çok, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in teknik direktörüne gerçekten asla inanmadığının teyidiydi.

Xabi Alonso teknik direktör olarak Perez'e önerildi ve kulübün yeni teknik patronu oldu ancak Perez ona inanmadı. Önceki kulübü Bayer Leverkusen'de de herkes Xabi'ye ilk günden itibaren inanmamıştı.

Ancak Alman takımında ilk sonuçlar sonrası takım Xabi'ye yöneldi. Real Madrid'de ise takım iyi sonuçlar alsa bile, bu asla olmadı. Xabi kulüpte en başından beri kendisini yalnız hissetti.

Real Madrid'de teknik direktörlüğe başlamak futboldaki en zorlu mücadeledir.

Kimse Madrid'e "Hayır" demez. Bireysel yetenek üzerine kurulu bir kültürü, herkesin baskı ve savunma yaptığı modern bir kolektif mantaliteye dönüştürmenin ne kadar zor olduğunu anlayanlar bile.

Vinicius Junior krizi sonun başlangıcı oldu

Bir teknik direktör en güçlü olduğu zaman, göreve başladığı andır. Ancak Real Madrid en başından itibaren Xabi Alonso'nun otoritesini zedeledi.

Xabi, görevine Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra başlamak istedi, öncesinde değil.

Turnuva uzun bir sezonun ardından oynandı. Bazı oyuncular tatillerini düşünüyordu. Bazıları ise gelecek sezon Real Madrid'de olmayacaklarını biliyordu. Kulüpte, Xabi'nin bunu tartışmasına bile izin verilmedi.

Transferler de yeni teknik direktöre pek yardımcı olmadı: Medyanın bir kısmı tarafından Lamine Yamal'le kıyaslanan Franco Mastantuono, gerçek bir etki yaratmadı.

Vinicius Junior krizi ise sonun başlangıcı oldu. Performansı düşen Brezilyalı yıldız yeni teknik direktörü suçladı, ardından El Clasico'da oyundan çıkarılmasına açıkça itiraz etti ve Xabi Alonso hariç herkesten özür diledi.

Xabi ile yeni sözleşme için yapılan görüşmeler donduruldu.

Real Madrid'de sakatlıklar savunmayı perişan ederken, kulüp onun bir orta saha oyuncusu transfer etme isteğini (Xabi Alonso, Martin Zubimendi'yi istiyordu) görmezden geldi.

Kulüpte futbolcu grubunu bir arada tutacak güçlü karakterler yoktu. Federico Valverde bile kolektif oyundan çok, kendisinin nerede oynadığıyla ilgileniyor gibiydi.

Mbappe rekor peşinde koştu. Bu da son sakatlığından kurtulmak için her zaman ihtiyacı olan şey değildi. Mbappe, Cristiano Ronaldo gibi bir yılda 59 gol atmak ulaşmak için oynadı.

Xabi Alonso, oyuncuları kendi yönteminin doğru yöntem olduğuna ikna edemedi. Ve bu olmadan da, Bayer Leverkusen takımıyla özdeşleşen yüksek prese dayalı, tempolu, topa sahip olmaya dayalı futbolu oynatamadı.

Peki şimdi ne olacak?

Xabi Alonso'nun öncelikle bir süre dinlenip dinlenmeyeceğine karar vermesi gerek. Onu tanıyanlar, istemese bile, Real Madrid'den ayrılmanın Xabi'yi bir nebze de olsa rahatlatacağını düşünüyor. Zira onun için Real'de işler yolunda gitmedi.

Ancak Avrupa'nın en büyük kulüplerinden gelen mesaj açık: Birçoğu, şartlar elverirse, onu gelecek sezon teknik direktör olarak görmekten mutluluk duyacaktır.

Real Madrid bir kez daha, farklı işleyen, teknik direktörünü kısıtlayan ve hatta kulübe sadık medyanın da yardımıyla, teknik direktörünün görevden alınmasına aylar önce sessizce zemin hazırlayan bir kulüp olarak görülüyor.

Yeni teknik direktör ise son olarak Real Madrid'in ikinci takımı Castilla'yı çalıştıran Alvaro Arbeloa. Kulüp için tam bir emekçi karakter. Ancak Xabi Alonso gibi bir efsane bile kulübün kültürü değiştiremediyse, Arbeloa neredeyse başarılı olması imkansız bir görevle karşı karşıya.

Eğer Real Madrid bu sezonu kupa almadan bitirirse, Avrupa'nın elit kulüpleri Xabi Alonso'ya inanmakta haklı olduklarını hissedecekler.

Futbolun bilindik çelişkilerinden biri sayesinde Real Madrid bir kupa kazanırsa, her zaman vardığımız sonuca bir kez daha varacağız: Bazı teknik direktörler belirli kulüpler için uygundur. Bazı kulüpler ise yönetilmeyi her zaman reddederler.