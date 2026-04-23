Arda Güler hakkında Real Madrid'den üzücü haber

Milli futbolcu Arda Güler'e yapılan testler sonucunda, sağ bacağındaki uyluk kasında (biceps femoris) bir kas zedelenmesi teşhis edildi. İspanyol kulübü, Arda Güler'in sağ arka adalesinde zedelenme tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada "Bugün Real Madrid Tıp Ekibi tarafından oyuncumuz Arda Güler üzerinde yapılan tetkiklerin ardından, oyuncumuzun sağ bacağındaki biseps femoris kasında bir kas yaralanması olduğu tespit edildi. İyileşme süreci yakından takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.