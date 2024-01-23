Real Madrid'den Arda Güler kararı

Real Madrid'de sezon başında transfer olan ve sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, çok fazla forma şansı bulamamıştı. Milli futbolcu, İspanya Kral Kupası'nda Arandina karşılaşmasıyla birlikte ilk kez eflatun-beyazlı formayı giymişti.

Son çıkan iddialara göre ise, Güler'in sezon sonuna kadar farklı bir takıma kiralık gönderilme ihtimali üzerinde duruluyor. İspanyol basınında yer alan haberde milli futbolcunun ritim yakalayabilmesi için bu kararın alınabileceği kaydedildi.

Son olarak lig sonuncusu Almeria karşılaşmasında ısınmaya giden genç futbolcu, oyuna alınmayacağını anlayınca yedek kulübesine doğru hareket ederken ısınma yeleğini yere fırlatarak Ancelotti'ye tepki göstermişti.