Real Madrid’den Arda Güler kararı! Piyasa değeri 100 milyon euroyu aşacak

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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, son dönemde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken, genç futbolcunun geleceğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Avrupa’nın çeşitli kulüpleriyle adı anılan milli futbolcu için İspanyol basınından önemli bir haber geldi. AS’ın haberine göre Real Madrid, Arda Güler’in sözleşmesinin uzatılması konusunda oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı.

Mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan Arda Güler’in kontratının, bir süredir devam eden görüşmelerin ardından 2031 yılına kadar uzatılacağı belirtildi.

Arda Güler’in sözleşmesi 2031’e uzatılacak

Real Madrid ile Arda Güler arasında gerçekleştirilen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlandığı aktarıldı.

Yeni sözleşmeyle birlikte milli futbolcunun takım içerisindeki statüsünün de yükselmesi bekleniyor. Arda Güler’in artan takım içi rolüne paralel olarak maaşında da ciddi bir yükseliş yapılacağı belirtildi.

Real Madrid’in genç oyuncuyla uzun vadeli bir anlaşmaya gitmesinin, Arda Güler’in takım içerisindeki konumunun güçlenmesiyle birlikte gündeme geldiği ifade edildi.

Piyasa değeri 100 milyon euroya ulaştı

Arda Güler’in yükselen performansı piyasa değerine de yansıdı.

La Liga’da gerçekleştirilen son piyasa değeri güncellemesinde toplam 153 futbolcunun değerlemesi yeniden yapıldı. Arda Güler de güncellenen listede 100 milyon euro piyasa değeriyle yer aldı.

Söz konusu güncellemeyle birlikte Real Madrid’in toplam kadro değerinde de yükseliş yaşandı. Barcelona’da özellikle kulübün altyapısından yetişen genç futbolcuların piyasa değerlerindeki artış, Atletico Madrid’de ise Julian Alvarez’in değerindeki düşüş güncellemenin öne çıkan diğer gelişmeleri arasında yer aldı.

Sezonun ilk yedi maçında dört gole katkı

Arda Güler, Real Madrid’de yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sezonun bazı bölümlerinde yedek kulübesinde kaldı.

Milli futbolcu buna rağmen sezonun ilk yedi maçında takımına dört doğrudan gol katkısı sağladı.

Performansını sürdüren Arda Güler’in Real Madrid ile 2029 yılında sona erecek sözleşmesinin 2031 yılına kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardığı ve yeni kontratla birlikte maaşında da önemli bir artış yapılacağı bildirildi.