Real Madrid'den ayrılacak mı? Arda Güler'den iddialara yanıt geldi

Real Madrid'de sezon başında transfer olan ve sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, çok fazla forma şansı bulamamıştı.

Bu gelişmeler üzerine Güler'in sezon sonuna kadar farklı bir takıma kiralık gönderilme ihtimali üzerinde durulduğu ileri sürülmüştü. Arda'dan bu iddialara yanıt geldi.

Defensa Central'in haberine göre Arda Güler, "Carlo Ancelotti'nin bana güvenmesi için daha çok çalışacağım, şu anda buradan ayrılmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.