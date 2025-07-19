Son haberlere göre, cömert meblağ beş kişi arasında paylaştırıldı; dört çevik kuvvet polisinin her birine 30,000 euro verilirken, amirlerine 60,300 euroluk daha büyük bir pay verildi.

Mbappe Katar turnuvası ikramiyesi aldı

Fonlar Mbappe'nin, takımın ikinci olarak bitirdiği Katar turnuvasında Fransa'yı temsil ettiği için aldığı ikramiyeden dağıtıldı.

Kara para aklama birimi bağışın meşruiyetini sorguluyor

Goal.com'un haberine göre, yapılan ödeme, Fransa'nın kara para aklamayla mücadele birimi Tracfin'in bağışın meşruiyeti ve beyanına ilişkin endişelerini dile getirmesinin ardından resmi bir soruşturmayı tetikledi.

Soruşturma açıldı

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe hakkında soruşturma açıldı. 60,300 euroluk payı alan memurun hukuk müşaviri Jean-Baptiste Soufron, Cuma günü durumu kamuoyuna açıklayarak bağışın “tamamen yasal” olduğunu kesin bir dille ifade etti.

Para kişisel bir çekle verildi

Soufron, paranın kişisel bir çekle verildiğini ve bu nedenle Fransız yasaları uyarınca resmi bir beyan gerektirmediğini ileri sürdü. Soufron ayrıca ödemenin polis memurunun Dünya Kupası dışındaki görevleriyle bir ilgisi olmadığını da açıkladı.

Soufron, “2022 Dünya Kupası için alınan bu bağış çekle yapılmıştır ve beyan edilmesine gerek yoktur” açıklamasında bulundu.