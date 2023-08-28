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Real'e kötü haber

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Brezilyalı forvet Vinicius Junior'un sakatlandığı açıklandı.

Haber Merkezi
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Real Madrid Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, La Liga'nın 3. haftasında deplasmanda Celta Vigo ile oynanan maçın 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Vinicius'da sağ bacak kaslarında sakatlık tespit edildiği bildirildi.

İspanyol basını Vinicius'un 6 hafta kadar sahalardan uzak kalacağını yazdı. Real Madrid'de kaleci Thibaut Courtois ile Arda Güler, Eder Militao, Dani Ceballos ve Fernard Mendy'nin de sakatlıkları bulunuyor.

 