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Resmi açıklama geldi: Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, genç futbolcusu Emrecan Bulut'un Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Resmi açıklama geldi: Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu
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Beşiktaş'ta bir ayrılık gerçekleşti ve Emrecan Bulut, Ümraniyespor'a gitti.

Siyah-beyazlılar Emrecan Bulut'un Ümraniyespor'e kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur. Emrecan Bulut'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."