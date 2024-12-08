  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Rey Manaj açıklama yaptı! Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi
Takip Et

Rey Manaj açıklama yaptı! Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi

Galatasaray maçında yaptığı faul ile Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına yol açan olan Sivasspor'un futbolcusu Rey Manaj özür açıklaması yaptı. Manaj, "Bugün maçta profesyonel futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım." dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rey Manaj açıklama yaptı! Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi
Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yendi. Maçın son anlarında Rej Manaj korner köşesinde sırtı dönük olan Barış Alper Yılmaz'ın sol ayak bileğine tekme attı. Hakem Turgut Doman sarı kart gösterdi. Rey Manaj, Barış Alper'den özür diledi.

"İstemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm"

Manaj, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada "Bugün maçta profesyonel futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak ve ya da sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım." dedi. 

TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması: Gerekli disiplin cezaları için tüm çabayı göstereceğizTFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması: Gerekli disiplin cezaları için tüm çabayı göstereceğizSpor

 

Galatasaray: İnsanlığa sığmayan faulün ardından VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağızGalatasaray: İnsanlığa sığmayan faulün ardından VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağızSpor

 

Spor
İbrahim Hatipoğlu'ndan hakeme Barış Alper tepkisi: Düdüğünü asması lazım
İbrahim Hatipoğlu'ndan hakeme Barış Alper tepkisi: Düdüğünü asması lazım
TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması: Gerekli disiplin cezaları için tüm çabayı göstereceğiz
TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması
Galatasaray: İnsanlığa sığmayan faulün ardından VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız
Galatasaray: İnsanlığa sığmayan faulün ardından VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız
Hüseyin Yücel: Beşiktaş hiçbir şekilde sahipsiz kalmaz
Hüseyin Yücel: Beşiktaş hiçbir şekilde sahipsiz kalmaz
Jose Mourinho: Sonuna kadar yarışın içinde olacağız
Jose Mourinho: Sonuna kadar yarışın içinde olacağız
Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti
Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti