Rey Manaj açıklama yaptı! Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yendi. Maçın son anlarında Rej Manaj korner köşesinde sırtı dönük olan Barış Alper Yılmaz'ın sol ayak bileğine tekme attı. Hakem Turgut Doman sarı kart gösterdi. Rey Manaj, Barış Alper'den özür diledi.

"İstemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm"

Manaj, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada "Bugün maçta profesyonel futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak ve ya da sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım." dedi.