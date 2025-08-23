  1. Ekonomim
Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü: İstanbul’a geldi, Beşiktaş'a imza atacak

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı İskoç ekibi Rangers'ta forma milli oyuncu Rıdvan Yılmaz, eski kulübüne imza atmak için İstanbul'a geldi.

24 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz'ı taşıyan uçak 23.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaparken, milli futbolcuyu yönetim kurulu üyesi İbrahim Şafak Sağlam karşıladı.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Yılmaz, çok mutlu olduğunu belirterek, "Yuvama dönüyorum. Bir an önce başlamak istiyorum. Yeniden Beşiktaş forması giymek için sabırsızlanıyorum. Üç yıldan beri buradan uzaktayım ama Beşiktaş’ı takip ediyorum. Camiamızı ve taraftarlarımızı ayağa kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Rıdvan Yılmaz, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş'la sözleşme imzalayacak.

