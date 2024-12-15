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Riva'da kritik toplantı: TFF, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yla bir araya geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yla bu kararı görüşmek için Riva'da bir araya geleceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Riva'da kritik toplantı: TFF, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yla bir araya geliyor
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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yla Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararını görüşecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 16 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da iki kulübün başkanlarıyla bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, "Türk Futbol Ailesinin her kulvarda ayrışarak değil birleşerek daha güçlü olacağını bir kez daha hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.

TFF'nin açıklamasında, birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerimiz, federasyonumuza başvurarak 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacaklarını bildirmişlerdir. Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, konuyu birlikte değerlendirip mütalaa etmek amacıyla iki güzide kulübümüzün değerli başkanlarını 16 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da Riva'ya davet etmiştir. Türk futbol ailesinin her kulvarda ayrışarak değil birleşerek daha güçlü olacağını bir kez daha hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Ne yaşanmıştı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi öncesinde Fenerbahçe ve Kasımpaşa, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

TFF, federasyonun ilgili kurullarının konuyla ilgili gerekli değerlendirmeleri yapacağı açıklamıştı.

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