Rıza Çalımbay, 3 puanla başladı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

55. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rebic'in şık pasında savunmanın arkasına hareketlenen ve altıpas çizgisinde topla buluşan Muleka, kaleci Volkan Babacan'ın solundan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

77. dakikada Piatek'in uzak mesafeden çıkardığı sert şutta kaleci Mert Günok gole izin vermedi. Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, "Takımımızın gidişatı iyi değildi. Bu maçı yeni bir hava yakalamak için mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Benim ve takım için çok önemliydi. Dün gittim, antrenman yaptık ve maça çıktık. Takımda arkadaşların karamsarlığını gördüm. Bu galibiyet o açıdan iyi oldu. Herkes moral kazandı. Önümüzdeki takımları yakalamamız için daha çok maç kazanmamız gerekiyor. Bugün bayağı eksikle oynadık. Taraftarlar mükemmel bir destek verdi. İnşallah bundan sonra arkasını getireceğiz. Daha çok maçlar kazanmamız gerekiyor. Çok yolumuz var" ifadelerini kullandı.

Bu sonuçla, RAMS Başakşehir'in ligdeki galibiyet hasreti de 4 maça çıktı. Ligdeki son galibiyetini 8. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek elde eden turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 4 maçta 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.