Roberto Carlos: Servetimin yüzde 99’unu kaybettim

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Brezilya futbolunun unutulmaz isimlerinden Roberto Carlos, mali durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Brezilya basınından Globo’nun haberine göre futbolculuk kariyeri boyunca yaklaşık 175 milyon dolar kazandığı belirtilen Carlos, bu paranın yüzde 99’unu kaybettiğini söyledi.

Yaşadığı maddi kaybın eski menajeri ve ailesinden bir kişiyle bağlantılı sorunlardan kaynaklandığını belirten 53 yaşındaki eski futbolcu, genç oyunculara mali kararları konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Carlos, yaptığı hataların başka futbolcular tarafından tekrarlanmamasını istediğini belirterek, “Menajerler ve ailevi sorunlar nedeniyle futboldan kazandığım her şeyin yüzde 99’unu kaybettim” ifadelerini kullandı.

Brezilya Milli Takımı ve Real Madrid ile önemli başarılara imza atan Roberto Carlos, 2007-2009 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.