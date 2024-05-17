  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Robin van Persie'nin yeni adresi belli oldu
Takip Et

Robin van Persie'nin yeni adresi belli oldu

Heerenveen'in teknik direktörlük görevine Hollandalı eski futbolcu Robin van Persie'yi getirdiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Robin van Persie'nin yeni adresi belli oldu
Takip Et

Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Heerenveen, teknik direktörlüğe bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen Robin van Persie'yi getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Robin van Persie ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2019 yılında aktif futbol kariyerini noktalayan Robin van Persie, eski takımı Feyenoord'un alt yapı takımlarında antrenörlük yaptı.

Şenol Güneş, Güney Kore yolcusu mu? Yetkili isim açıkladı…Şenol Güneş, Güney Kore yolcusu mu? Yetkili isim açıkladı…Spor

 

Çağrılar yanıt buldu: FIFA, İsrail takımlarını men edebilirÇağrılar yanıt buldu: FIFA, İsrail takımlarını men edebilirSpor

 