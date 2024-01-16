Roma'da teknik direktörlük görevine Daniele De Rossi getirildi
Roma, Daniele De Rossi'nin sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.
Roma, Daniele De Rossi'nin sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.
Jose Mourinho ile yollarını ayıran Roma, yeni teknik direktörünü duyurdu.
Sarı-kırmızılı ekip, efsane futbolcusu Daniele De Rossi'yi sezon sonuna kadar göreve getirdiğini açıkladı.
40 yaşındaki teknik adam son olarak SPAL'i çalıştırmıştı.
De Rossi ayrıca İtalya'nın EURO 2020 zaferinde teknik kadroda yer almıştı.
Futbolculuk kariyerinde Roma'nın yanı sıra Boca Juniors'ta da forma giyen De Rossi, 2006'da Dünya Kupası kazanan İtalya kadrosunda bulunuyordu.