Roman Abramovich'e ait offshore hesaplardan Chelsea'ye aktarılan gizli ödemeler sızdırıldı

Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Konsorsiyumu (ICIJ) ve Alman Paper Trail Media’ya sızdırılan ve anılan kurumların İngiliz The Guardian, Araştırmacı Gazetecilik Bürosu (TBIJ) ve başkaca medya kuruluşlarıyla paylaşılan 3,6 milyon offshore kaydı, finansal fair play de dahil olmak üzere futbol kurallarını ihlâl etmiş olabilecek bir dizi gizli ödemeyi ortaya koyuyor.

Cyprus Confidential olarak anılan uluslararası araştırmaya göre; 10 yıllık bir süreç içerisinde, Rus iş adamı Roman Abromovich’e ait offshore araçlar üzerinden yönlendirilen 10 milyonlarca Pound’luk bir dizi ödeme gerçekleştirildi.

Sorgulanan işlemler Chelsea’nin menfaatine çalışmış görülüyor ve bunların futbolun yönetici kuruluşlarına sunulan hesaplarda bildirilip bildirilmediğine dair soru işaretleri yaratıyor.

Söz konusu ödemelerden fayda sağlayanlar arasında yıldız oyuncu Eden Hazard'ın menajeri, şampiyonluk kazanan menajer Antonio Conte'nin bir ortağı ve Chelsea FC yetkilileri yer alıyor gibi görünüyor. Diğer ödemelerin ise Willian ve Samuel Eto'o adlı oyuncuların satın alınmasıyla bağlantılı olduğu görülüyor.

Menajere 10 milyon ödeme yapıldığı gün...

Dosyalara göre 18 Temmuz 2017'de Abramoviç'e ait Conibair Holdings adlı İngiliz Virgin Adaları (BVIs) merkezli bir şirket, İtalyan futbol menajeri Federico Pastorello ile bir anlaşma imzaladı.

İtalyan menajer birçok haberde Chelsea'nin eski menajeri Antonio Conte'ye yakın olarak tanımlanmış ve medyada menajerin sözleşme görüşmeleri hakkında konuşmuştu.

Belgelere göre Conibair, ABD'nin Delaware eyaletinde bulunan Excellence Investment Fund (EIF) şirketinin yüzde 75 hissesi için Pastorello'ya 10 milyon Sterlin ödemeyi kabul etti.

Aynı gün Chelsea, kulübü Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Conte'nin yıllık 9.6 milyon Sterlin'lik yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Pastorello iki anlaşmanın bağlantılı olup olmadığı konusunda yorum yapmayı reddetti ancak şunları söyledi: "Antonio Conte bizim müşterimiz değil."

Eden Hazard'ın transferi...

Conte'nin şampiyonluk kazandığı sezonda Hazard 16 gol atarak, kulübün kaptanlığını yaptığı ve altı yerel ve Avrupa kupası kazandığı yedi yıllık parlak döneminin en yüksek noktasına ulaştı.

Hazard 2012 yılında Chelsea'ye 35 milyon Euro karşılığında katılmış ve bu transfer, oyuncunun menajeri John Bico-Penaque'nin yaklaşık 6 milyon Sterlin değerinde büyük bir komisyon istemesi üzerine yapılan çetin pazarlıkların ardından gerçekleşmişti.

29 Mart 2013 tarihli belgelere göre, Abramovich'in sahibi olduğu BVI merkezli Leiston Holdings, Dubai merkezli Gulf Value FZE adlı bir şirkete "spor araştırmaları ve danışmanlığı ile ilgili [...] danışmanlık hizmetleri" için 7 milyon Euro'yu ödemeyi kabul etti.

Sözleşme şirket adına Bico-Penaque tarafından imzalandı. Ödemenin federasyon dahil futbol otoritelerine bildirilip bildirilmediği belli değil ve Bico-Penaque yorum taleplerine geri dönmedi.

Kulübü satmak zorunda kalmıştı

Roman Abramovich 2003 yılında Chelsea'yi 140 milyon Sterlin’e satın aldı ve başarı için durmak bilmeyen bir çabayla kulübü hızla paraya boğdu.

Bazı taraftarların deyimiyle "Roma imparatorluğu", Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgali sonrası Abramovich'in İngiltere tarafından yaptırımlara tabi tutulmasına ve nihayetinde kulübü satmaya zorlanmasına yol açtığında yıkıldı.