Romanya kampında rahatsızlanan teknik direktör Lucescu hastaneye kaldırıldı

Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu, takımının bugünkü antrenmanı öncesinde aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kamp alanında büyük bir endişe yaşanırken, efsane çalıştırıcı derhal ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Federasyondan resmi açıklama geldi

Romanya Futbol Federasyonu, Lucescu'nun durumunun stabil olduğunu duyurdu. Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

"Romanya Futbol Federasyonu, bugün Romanya Milli Takımının antrenman kampında meydana gelen tıbbi olay hakkında kamuoyunu ve medya temsilcilerini bilgilendirmek istemektedir.

Slovakya'ya hareket öncesi son antrenman seansından önce yapılan teknik toplantı sırasında, teknik direktör Mircea Lucescu rahatsızlandı. Milli takımın sağlık ekibi üyeleri tarafından derhal ilk yardım önlemleri alındı ​​ve kendisine olay yerinde ilk yardım uygulandı.

Şu anda teknik direktörün durumu stabildir."

Milli maç yöneten en yaşlı teknik direktör oldu

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye karşısında oynanan 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finaliyle futbol tarihine geçti. 80 yıl 7 ay 26 günlük yaşıyla sahaya çıkan tecrübeli teknik adam, milli takımlar düzeyinde bir maçta görev yapan en yaşlı teknik direktör olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye, Ferdi Kadıoğlu’nun golüyle Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükselirken, mücadele aynı zamanda Lucescu için özel bir anlam taşıdı.

Deneyimli teknik adam, daha önce listenin zirvesinde yer alan Cook Adaları’nın eski teknik direktörü Alan Taylor’ı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. 2018 yılında Afganistan Milli Takımı’nın başında görev yapan Otto Pfister ise üçüncü sıraya geriledi.