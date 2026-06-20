Ronaldinho futbola geri dönüyor

Yaklaşık 11 yıl önce futbolu bırakan futbolun en büyük efsanelerinden Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor.

İtalya ve İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Brezilyalı efsane, İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna FC ile futbola geri dönüyor.

Konuyla ilgili konuşan Ronaldinho, "Tekrar topla dans etmeyi ve Ignazio ile tüm Cipriani ailesiyle birlikte yeni bir sayfa açmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Futbol benim için her zaman bir neşe kaynağı olmuştur, aynı ruhu Ravenna’ya da taşımak istiyorum" dedi.

23 Haziran’da Miami’de Ronaldinho için resmi oyuncu tanıtımı yapılması bekleniyor; ardından Ronaldinho, Temmuz ayından itibaren antrenman kampına katılacak.