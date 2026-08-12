Ronaldinho Monaco’nun peşinde! Satın alma yarışına katıldı

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Monaco’da kulübün geleceğine ilişkin kritik süreç devam ederken, satın alma girişimine futbol dünyasının tanınmış isimlerinden biri de dahil oldu.

L’Équipe’in haberine göre, Brezilyalı eski yıldız Ronaldinho, Andorra merkezli yatırım fonu Clayton Sport’un desteklediği Monaco’yu satın alma girişimine resmen katıldı.

2005 Ballon d’Or sahibi Ronaldinho’nun da yer aldığı yatırım grubunun, Monaco Genel Direktörü Oleksey Yefimov’a kulübün geleceğine yönelik projelerini içeren bir niyet mektubu sunduğu belirtildi.

Monaco’ya Ronaldinho dokunuşu: Yatırım planının finnsal detayları ortaya çıktıa

Ronaldinho’nun da dahil olduğu Monaco’yu satın alma girişiminin finansal planı belli oldu. Yatırım grubunun, kulübün EuroLeague’deki 2,5 milyon euroluk borcunu kapatmayı ve Monaco için 5 milyon euroluk banka garantisi sağlamayı planladığı belirtildi.

Projeye göre yatırım grubu, önümüzdeki 3 ila 5 yıllık dönemde Monaco’ya her sezon yaklaşık 10 milyon euro yatırım yapmayı hedefliyor.

Ronaldinho’nun projeye yalnızca ismiyle destek vermekle kalmayacağı, kendi sermayesiyle yatırım yapabileceği ve kulübün yönetiminde aktif rol üstlenebileceği ifade edildi.

Monaco’da satın alma yarışı kızıştı: Ronaldinho ve Jamal Mashburn karşı karşıya

Ronaldinho’nun Monaco’yu satın alma girişimi, kulübün başka bir yatırım grubuyla yürüttüğü görüşmelerin hemen ardından gündeme geldi.

Eski NBA All-Star oyuncusu Jamal Mashburn ile Helen Holdings konsorsiyumunun da Monaco’yu devralmak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Monaco yönetiminin, Mashburn liderliğindeki yatırım grubuyla anlaşmaya yaklaştığını açıklamasının ardından Ronaldinho cephesinden gelen teklif, kulübün geleceğine ilişkin seçenekleri yeniden artırdı.

Böylece Monaco’nun geleceği için iki farklı yatırım grubu arasındaki rekabet giderek kızışmış oldu.

Monaco’nun Fransa Ligi’ne dönüşü tehlikede: Hukuki mücadele sürüyor

Monaco’nun yatırım süreci, kulübün sportif geleceği açısından kritik gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk geliyor.

Fransa Basketbol Federasyonu (FFBB) Temyiz Kurulu, Monaco’nun 2026-27 sezonunda Fransa Ligi’nde yer almaması yönündeki kararı onadı. Kulüp ise kararın ardından hukuki mücadelesini sürdürme kararı aldı.

Monaco’nun bir sonraki adım olarak Fransa Ulusal Olimpiyat ve Spor Komitesi’ne (CNOSF) başvurması bekleniyor. Kulübün uzlaşma talebinin gerekçelerini sunması için 18 Ağustos’a kadar süresi bulunuyor.

Ronaldinho’nun Monaco hamlesi dengeleri değiştirebilir

Ronaldinho’nun Monaco’yu satın alma yarışına dahil olması, kulübün hem finansal hem de sportif geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yatırım planının hayata geçmesi halinde kulübün borçlarının kapatılması, banka garantisinin sağlanması ve düzenli sermaye aktarımıyla Monaco’nun mali yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan Monaco’nun Fransa Ligi’ndeki geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Ronaldinho’nun da yer aldığı yatırım grubunun, kulübün yeniden Fransa Ligi’ne kabul edilme sürecine nasıl bir etkide bulunacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.