Ronaldo, Chelsea ve PSG ile görüşüyor

Futbol tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan Cristiano Ronaldo, kariyerinin son dönemlerinde birçok sıkıntı yaşadı. Geçene sezonun başında Manchester United'a geri dönen Ronaldo, görkemli bir başlangıca imza atmış ve tüm takdirleri toplamıştı. Ancak bu sezon, Portekizli efsane isim için her şey tersine ilerledi. İngiliz devindeki formasını kaybeden Ronaldo, daha sonra kulüpten gönderildi.

Menajeri Chelsea ve PSG ile görüştü

2022 Dünya Kupası'ndaki kulüpsüz tek oyuncu olan Ronaldo, Portekiz Milli Takım'ında da yedek kaldı. Dev turnuvaya çeyrek finalde veda eden Portekiz'de, 37 yaşındaki yıldızın hayalleri de adeta suya düştü. Şimdi ise gözler Ronaldo'nun yeni takımına çevrildi. İtalyan basınından Corriere dello Sport, Cristiano Ronaldo için transfer ihtimallerini yazdı. Kariyerinin bir sonraki adımına Dünya Kupası'ndan sonra karar vereceğini söyleyen Ronaldo, menajeri aracılığıyla Chelsea ve Paris Saint-Germain ile görüştü.Mendes'in doğrudan yaptığı görüşmeler Portekizli yıldız açısından verimli geçmedi. Mendes, bu iki kulüp dışında bir muhatap da bulamadı. Ronaldo'nun maaş beklentisi de Avrupa kulüpleri için büyük bir sorun oluşturuyor.

Al Nassr'dan 500 milyon Euro

İtalyan gazetesi Cristiano Ronaldo için en mantıklı tercihin Al Nassr olacağını yazdı. Suudi Arabistan futbola büyük bir yatırım yapmayı planlıyor. 2030 Dünya Kupası ve hatta bir olimpiyata ev sahipliği yapmak istiyorlar. Kararlı bir şekilde futbol yayın hakları pazarına giriyorlar. Bu alanlarda öne çıkmak için Cristiano Ronaldo gibi bir isme ihtiyaçları olduğunu biliyorlar.

Ünlü teknik adam Rudi Garcia'nın çalıştırdığı Al Nassr, Ronaldo için bir sözleşme teklifi yaptı. 30 Haziran 2025'e kadar Portekizli yıldız ile sözleşme imzalamak isteyen Suudi Arabistan ekibinin teklifi toplamda yarım milyar Euro'ya yaklaşıyor.