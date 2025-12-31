Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertli kulübün sezon sonunda olağanüstü genel kurul düzenleyeceğini resmen açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde hareketli günler devam ediyor. Eylül 2025'te Ali Koç'u yenerek başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran'ın adı, aralık ayında İstanbul merkezli bir uyuşturucu soruşturmasına karıştı. Bu gelişmenin ardından kulüp yönetim kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Saran, iddiaları şiddetle reddetti

Soruşturma kapsamında 25 Aralık'ta gözaltına alınan Sadettin Saran, "uyuşturucu madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nun saç örneğinde kokain pozitif çıktığı raporuna rağmen, kan, idrar ve tırnak örnekleri negatif sonuç vermişti. Saran, iddiaları şiddetle reddederek hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını açıklamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise özel laboratuvar sonuçları gibi iddiaları yalanlayarak, tek resmi raporun Adli Tıp'tan olduğunu vurgulamıştı.

"Kelimeleri tartarak seçiyorum"

"Hayatımda belki de ilk kez kelimeleri bu kadar tartarak seçiyorum. Görev sürem boyunca sizler de gördünüz ki, konuşmayı seven bir başkan olmadım. Zaman zaman eleştiriler de aldım. Şahsımı ilgilendiren başlıklarda, Fenerbahçe'yi bu gündemin içine çekmemek için sessiz kalmayı, geri planda durmayı ve Fenerbahçe'yi her şeyin önünde tutmayı tercih ettim. Ancak bugün gelinen noktada, hem sizlere hem de kamuoyuna kendimi ve durduğum yeri anlatmanın zamanının geldiğine inanıyorum.

"Bu göreve talip olurken tek bir hayalim vardı. Fenerbahçe'yi en büyük olduğu yere, sahaya döndürmek. Tartışmaların değil, kupaların konuşulduğu bir kulüp hayaliyle çıktım. Son dönemde hepinizin takip ettiği bir süreç yaşandı. Şahsım üzerinden yazılanlar, iddialar oldu. Kimi zaman gerçekle ilgisi olmayan iddialar, hukukun kararından önce manşetlerden verilen hükümler gördük. Hayatım boyunca hukukun ve masumiyet ilkesinin herkes için gerekli olduğuna inanan bir insan oldum."

“İtibarsızlaştırma girişimleriyle ilgili suç duyurusunda bulunduk, görevime sezon sonuna kadar devam edeceğim”

"Hukuki ve yasal bir süreç olması nedeniyle bu konuyla ilgil iher adımınm adli makamlar tarafından yürütüleceğine olan inancım tamdır. Ama ilk günden beri birtakım medya organları ve sosyal medyada imalatını yaptığımdan, evimde uyuşturucu madde bulunduğundan asılsız iddialardan, evimin üzerinde drone uçurulmasına varan itibarsızlaştırma girişimleriyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunduğumuzu ve sürecin takip edileceği bilinmeli."

"Bu camiaya doğruları sakinlikle anlatmaktır. Kulübümüzün, göreve geldiğimizden bu yana mevcut durumunu düşündüğümüzde, Fenerbahçemizin finansal özgürlüğe bu kadar yakın oluşu, Avrupa ve ligde oynanacak maçların programı, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirişimiz, ve hedefe her gün daha da yaklaşmamız, tüm branşlarda başlattığımız dünya çapında transferler, projeler ve yapılacak işlerin tümü nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonrasında kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz."