Sadettin Saran: İnşallah kupayı 3 başkan beraber kaldırırız

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda sandıktan zaferle ayrılarak sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olan Sadettin Saran, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Chobani Stadı'nda seçim sonuçlarının açıklanması için Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu kürsüye gelirken, başkanlık için yarışan Sadettin Saran ve Ali Koç da Mosturoğlu'nun yanında yer aldı.

"İnşallah şampiyonluk kupasını 3 başkan beraber kaldırırız"

Seçimden zaferle ayrılan Sadettin Saran, ortaya çıkan sonuçların camiaya birlik mesajı verdiğini belirtti.

Birlik ve beraberliği sağlamanın en önemli görevleri olduğunun altını çizen Saran, "Dün de söyledim, şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç, 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun tecrübeleri bizim için çok önemli. Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik içinde olsun. Bu konuda son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey'le olan dostluğumuz daha da güçlenir. İnşallah şampiyonluk kupasını 3 başkan beraber kaldırırız. Biz bu birliği sağlarsak bundan sonra düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki bu birlik ve beraberliği sağlayalım." dedi.