Sadettin Saran: Zorbay Küçük ismine hiç şaşırmadık

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "371 hakemin bahis hesabı olduğunun ve 152' sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği." açıklaması üzerine başlatılan soruşturma genişliyor.

TFF hakem isimlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis skandalında PDFK'ya sevk edilen hakemleri duyurdu. 152 hakem disipline sevk edildi.

Disipline sevk edilen üst klasman hakemler şunlar: Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz, Yunus Dursun, Zorbay Küçük

Saran: Zorbay Küçük ismine şaşırmadık

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise yaptığı açıklamada “Zorbay Küçük ismine şaşırmadık, dediğim gibi daha isimler çıkacak. Yeri gelince konuşacağız. Sadece hakemlerle kalmayacak, bu işte başka şeyler de çıkacak. Acele etmeyelim, bekleyelim.” dedi.