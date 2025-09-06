  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Sadettin Saran'dan Aykut Kocaman kararı
Takip Et

Sadettin Saran'dan Aykut Kocaman kararı

Fenerbahçe'de 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak seçim öncesi başkan adayı Sadettin Saran, yönetim listesini Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti. Listede Aykut Kocaman ayrıntısı dikkat çekti.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sadettin Saran'dan Aykut Kocaman kararı
Takip Et

Sadettin Saran'ın yönetim kurulu üyeliği teklifi ettiği Aykut Kocaman listede yer almadı.

Sadettin Saran’ın yönetim listesinde şu isimler yer aldı:

“Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Yunus Kılıç.”



Spor
Abdullah Kiğılı Fenerbahçe yönetimine dönüyor
Abdullah Kiğılı Fenerbahçe yönetimine dönüyor
Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesi belli oldu
Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesi belli oldu
Filenin Sultanları'nın final rakibi belli oldu
Filenin Sultanları'nın final rakibi belli oldu
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde
Son dakika... Filenin Sultanları finalde! Türkiye tarih yazdı
Son dakika... Filenin Sultanları finalde! Türkiye tarih yazdı
A Milli Kadın Voleybol Takımı tarih yazdı: Tarihte ilk kez Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finalde