  Sadettin Saran'dan bahis skandalı sonrası ilk açıklama: Türk futbolu adına vahim
Sadettin Saran'dan bahis skandalı sonrası ilk açıklama: Türk futbolu adına vahim

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakemlerin bahis oynadığının ortaya çıkmasına ilişkin açıklama yaptı. Saran, "Türk futbolu adına vahim, şok edici şeyler" dedi.

Sadettin Saran'dan bahis skandalı sonrası ilk açıklama: Türk futbolu adına vahim
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

Hacıosmanoğlu, "Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, bahis skandalına ilişkin açıklama yaptı. Saran "Haklılığımız ortaya çıkıyor" dedi.

Sadettin Saran'ın açıklamaları şöyle:

"İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları bir spor adamı ve Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması anlamında mutlu oldum. Fenerbahçe olarak bunları hep söyledik. Haklılığımız ortaya çıkıyor. Türk futbolu adına vahim, şok edici şeyler. Ortaya çıkması umut verici. Hacıosmanoğlu ve federasyonunu kutluyorum. Sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız. İstanbul'a dönünce bizzat ilgileneceğiz.

İnşallah milat olur ve bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Bunu hep dile getiriyorduk ama ortaya çıkması uzun zaman aldı. Bunu ortaya çıkaranları kutluyorum. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız, takipçisi olacağız."

