Sadettin Saran'dan derbiye Yasin Kol'un atamasıyla ilgili açıklama
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda derbiye atanan hakem Yasin Kol ve Galatasaray'ın tepkisiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı, “23 Nisan için buradayız” dedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonuna katıldı. Burada Sadettin Saran'a Trendyol Süper Lig'de pazar akşamı oynanacak Galatasaray derbisine atanan hakemle ilgili soru soruldu.
“Yasin Kol'un atanmasıyla ilgili bir şey diyecek misiniz?” sorusunu cevaplayan Sadettin Saran, “Bir şey demeyeceğim” ifadesini kullandı.
Daha sonra Saran'a "Galatasaray'ın tepkisi için ne düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltilirken, Saran bunu ise "23 Nisan için buradayız" şeklinde yanıtladı.