Sadettin Saran'dan derbiye Yasin Kol'un atamasıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonuna katıldı. Burada Sadettin Saran'a Trendyol Süper Lig'de pazar akşamı oynanacak Galatasaray derbisine atanan hakemle ilgili soru soruldu.

“Yasin Kol'un atanmasıyla ilgili bir şey diyecek misiniz?” sorusunu cevaplayan Sadettin Saran, “Bir şey demeyeceğim” ifadesini kullandı.

Daha sonra Saran'a "Galatasaray'ın tepkisi için ne düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltilirken, Saran bunu ise "23 Nisan için buradayız" şeklinde yanıtladı.