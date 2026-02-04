Sadettin Saran'dan gece yarısı gelen Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Devre arası transfer döneminde kadrosuna güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, orta sahaya bir transfer daha gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kante’nin transferiyle ilgili sarı-lacivertli kulübün gece yarısı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante” ifadeleri kullanıldı.

Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz.



Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante. pic.twitter.com/Yd8t0lldUd — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 4, 2026

Fransız yıldızın transferine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.

Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.

Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı.

Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

Sadettin Saran"

Fransız yıldızla iki buçuk yıllık sözleşme imzalandı

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme yaptı.

N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.

Fenerbahçe, gelişmeyi sosyal medya hesabından “Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok” ifadeleriyle duyurdu.

Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok... https://t.co/y7qlrhUIFy — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 3, 2026

Kante'nin geleceği saat belli oldu

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Kante bu akşam 21:30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek.