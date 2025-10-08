Sadettin Saran'ın adayıydı! Teknik direktör Sergio Conceiçao'nun takımı belli oldu

Son olarak Milan'ı çalıştıran ve geçtiğimiz haziran ayından bu yana boşta olan Sergio Conceiçao'nun Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımıyla anlaştığı ileri sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Conceiçao, Suudi kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Al Ittihad, 10 gün önce Fransız teknik direktör Laurent Blanc ile yollarını ayırmıştı.

Ne olmuştu?

Öte yandan Sergio Conceiçao, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın da gündemine gelmişti. O dönem başkan adayı olan Saran, sarı lacivertli kulübün olağanüstü genel kurulundan 23 gün önce yaptığı açıklamada, göreve gelmeleri halinde teknik direktör adaylarının Sergio Conceiçao olduğunu duyurmuştu. Daha sonra bu kararından vazgeçen Sadettin Saran, başkan seçildikten sonra mevcut teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam etmeyi tercih etmişti.