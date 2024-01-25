Saha bir anda karıştı: Eski Trabzonsporlu Nenad Bjelica, Sane’ye tokat attı
Bundesliga'da 13. hafta erteleme maçında Bayern Münih - Union Berlin maçında teknik direktör Nenad Bjelica, Bayern'in futbolcusu Leroy Sane'ye tokat attı.
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Bundesliga'da 13. hafta erteleme maçında Bayern Münih ve Union Berlin, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.
Bayern Münih, 46. dakikada Guerreiro ile öne geçti. Maçın 74. dakikasında ise izleyenleri şaşırtan bir olay yaşandı.
Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica, taca çıkan topu eline aldı. Bayern'li Sane topu almaya çalışırken, Bjelica, Alman oyuncuya tokat attı.
Bjelica bu hareketinin ardından kırmızı kart gördü.