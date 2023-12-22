Sahaya 5 oyuncuyla çıktılar: Vize rezaleti

Kadınlar EuroCup'ta mücadele eden Bursa Uludağ Basketbol Takımı, playoff turu ilk maçında İngiltere'nin London Lions'a konuk oldu. Yeşil-Beyazlılar vize problemleri nedeniyle maça 2'si ABD, 3'ü AB pasaportu olan 5 kişi ile çıkabildi.

Takımdaki beş oyuncu hariç hiçbir oyuncuya ve teknik isime vize çıkmaması sebebiyle Bursa temsilcisinin benchi boş kaldı. Oyunculardan Eda Şahin, sakat olmasına rağmen 5’i tamamlamak için sahada sadece hücum bölgesinde bekleyerek maçı tamamlayabildi.

Bursa Uludağ Basket karşılaşmadan 122-63 mağlup ayrıldı.

Vize aciliyetini bildirdik dikkate almadılar

Bursa Uludağ Basketbol Takımı yönetimi vize sürecine ilişkin şunları açıklamayı yaptı:

"London Lions Basketbol Kulübü tarafından müsabakaya ilişkin tarafımıza davet yazısı tanzim edilmiştir. İşbu davet yazısı ile hem internet sitesi üzerinden hem de İngiltere Konsolosluğu'na fiziken giderek vize basvurumuzu gerçeklestirdik. Sürecin hızlandırılması adına Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri ile görüsmeler sağladık ve İngiltere Büyükelçiliği ile iletişime geçerek vize basvurumuzun yetişmesini ivedilik ve önem arz ettiğini belirttik.

Büyükelçilik yardımcı olmadı

Tarafımızca tüm işlemler süresi içerisinde yapılmış olmasına rağmen müsabakanın gerçeklestirileceği ülke federasyonu ile büyükelçiliği yardımcı olamayacaklarını, vizelerimizi yetiştirmeyeceklerini tarafımıza belirterek bugünkü mağduriyete sebep olmuşlardır.

Tarafımızın tüm çabasına rağmen 5 oyuncumuz dışında diğer oyuncularımız vizelerinin İngiltere Büyükelçiliği tarafından onaylanmaması ve sürüncemede bırakılması sebebiyle bugün yapılacak olan müsabakaya katılım sağlayamamıştır."