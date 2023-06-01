Şahin: İlk defa tarihimizde 3 altın madalyaya ulaştık

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda milli sporcuların üç altın madalya kazanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Şahin, organizasyonun dördüncü gününde milli sporcular Hakan Reçber ve Nafia Kuş'un altın madalya kazanmasının ardından yaptığı değerlendirmede mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, müsabakalarda Türk sporcuları yalnız bırakmayan Azerbaycan halkına teşekkür etti.

Şahin, "140 ülkenin katıldığı Dünya Şampiyonası'nda bugün üçüncü altın madalyaya ulaştık. En fazla altın madalya alan ülkeyiz. Bir tarih yazıyoruz. İlk defa tarihimizde 3 altın madalyaya ulaştık." ifadelerini kullandı.

Sporcuları çalıştıran teknik direktörlere de teşekkür eden Şahin, "Türkiye, girdiği 7 olimpiyattan madalyasız dönmemiştir. 2024'e daha hazırlıklı, daha dirençli gidiyoruz. Bu sporcular 2024'te buradaki başarıların aynısını tekrarlayacak ve ülkemize altın madalya kazandırarak İstiklal Marşı'mızı çaldıracak. Çalışmalarımıza her zaman en büyük desteği veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bugün 750 bine ulaşan sporcu sayımız var. Her türlü desteği kendisinden aldık. Bugünkü başarılar, yapılan desteklerledir. Başarılarımız devam edecek. Türkiye bizi izlemeye devam etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Kuş: Yıllardır bu anın hayalini kuruyordum

Milli sporcu Nafia Kuş, Azerbaycan'da altın madalya kazandığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Ay-yıldızlı sporcu, "Yıllardır bu anın hayalini kuruyordum. Koleksiyonumun eksik parçalarını birer birer tamamlamaya çalışıyorum. 2018'de Avrupa şampiyonu olmuştum büyüklerde. Şimdi dünya şampiyonu oldum. Gelecek yıl da olimpiyatlarda altın madalya kazanarak muhteşem üçlüyü tamamlamak istiyorum. Dualarıyla beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İnanıyorum ki daha güzel başarılar kazanacağım. Koleksiyonun eksik parçası sadece olimpiyat şampiyonluğu kaldı. Onu da gelecek yıl kazanacağım." şeklinde konuştu.

Reçber: Hedefim olimpiyat şampiyonluğu

Hakan Reçber, büyüklerde ilk kez dünya şampiyonu unvanını elde ettiği için büyük gurur yaşadığını dile getirdi.

Kendisini çalıştıran babasına, antrenörlerine, federasyon ve devlet yetkililerine teşekkür eden Reçber, "Hedefim olimpiyat şampiyonluğu. Spor yaptığım sürece en iyisi olmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

Bakü'deki şampiyonanın dördüncü gününde kadınlar +73 kiloda tatamiye çıkarak altın madalya kazanan Nafia Kuş ile erkekler 63 kiloda altın madalyanın sahibi olan Hakan Reçber'in karşılaşmalarını Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da izledi.

Bağcı, müsabaka sonrasında sporcularla bir araya gelerek, tebriklerini iletti.

Dün de kadınlar 49 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Merve Dinçel altın madalya kazanmıştı.