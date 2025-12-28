Sakaryaspor’da başkanlığa Enes Zengin seçildi
Sakaryaspor’un olağanüstü seçimli genel kurulunda tek aday olarak seçime giren Enes Zengin, kulübün yeni başkanı oldu.
Sakaryaspor’un olağanüstü seçimli genel kurulunda kulübün yeni başkanı Enes Zengin oldu.
19 Aralık 2025 tarihinde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul, aday çıkmaması ve yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelenmişti.
47'nci başkan
Ertelemenin ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın, Sakaryaspor Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (SBBSK) Başkanı Enes Zengin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Zengin’in adaylığı kamuoyuna duyuruldu.
Bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda tek aday olarak yer alan Enes Zengin, delegelerin oylarıyla Sakaryaspor’un 47’nci başkanı seçildi.