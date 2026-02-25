  1. Ekonomim
Sakaryaspor'da Caner Erkin'le yollar ayrıldı

Sakaryaspor, tecrübeli sol bek Caner Erkin'le yollarını ayırdı. Tecrübeli oyuncu bu sezon çıktığı 12 maçta beş kırmızı kart gördü.

Sakaryaspor'da Caner Erkin'le yollar ayrıldı
1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, tecrübeli sol bek oyuncusu Caner Erkin ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı

"Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Bu sezon 12 maça çıkan Caner Erkin, bu maçlarda beş defa kırmızı kart görmüş ve takımını 10 kişi bırakmıştı.

