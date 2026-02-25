Sakaryaspor'da Caner Erkin'le yollar ayrıldı

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, tecrübeli sol bek oyuncusu Caner Erkin ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı

"Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Kendisine, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/G1WwYOqTic — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) February 25, 2026

Bu sezon 12 maça çıkan Caner Erkin, bu maçlarda beş defa kırmızı kart görmüş ve takımını 10 kişi bırakmıştı.