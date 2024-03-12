Sakatlanan Alperen Şengün'ün durumu belli oldu: Ameliyat olacak mı?
NBA'de önceki gün oynanan Sacramento Kings-Houston Rockets maçında sakatlanan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sağlık durumuna ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
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ESPN, Alperen Şengün'ün sakatlığıyla ilgili detayları verdi. Haberde milli basketbolcunun ayak bileğinin ciddi şekilde burkulduğu ve dizinde morarma meydana geldiği belirtildi.
Alperen Şengün'ün maç sonrası MR'ının çekildiği ve oyuncunun saktalığının ameliyat gerektirmediği vurgulandı.
NTV Spor'da yer alan habere göre, Alperen Şengün'ün 14 Nisan'da sona erecek olan normal sezonda forma giymesinin zor olduğu aktarıldı.