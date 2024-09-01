Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Galatasaray'dan Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Galatasaray, Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sağ arka adalesindeki zorlanma nedeniyle oyundan çıktığını ve detaylı tetkiklerin yapılacağını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda yapılan Adana Demirspor maçında Arjantinli yıldız Mauro Icardi sakatlanarak oyundan çıktı.
Sağ arka adalesindeki zorlanma nedeniyle oyundan çıktı
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor mücadelesinin 25. dakikasında oyundan çıkan Icardi ile ilgili, "Futbolcumuz Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ilk yarısında bir pozisyonda zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmıştır. Futbolcumuzun durumu yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacaktır." denildi.