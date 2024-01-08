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Sakatlanmıştı... Icardi'nin dönüş maçı belli oldu

Mauro Icardi'nin Süper Lig’in 21’inci haftasında deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçıyla birlikte formasına kavuşması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Sakatlanmıştı... Icardi'nin dönüş maçı belli oldu
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Galatasaray’da Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi’nin bir süre forma giymeyeceği kulüp tarafından açıklanmıştı.

Hem yüzündeki kırık hem de ayağındaki sakatlık nedeniyle dinlemesi gereken Arjantinli golcünün, Süper Lig’in 21. haftasındaki Trabzonspor derbisinde formasına kavuşması bekleniyor.

Özellikle plastik cerrah ve kulak burun boğaz doktorlarının oyuncunun yüzüne alabileceği darbeler sonrasında daha büyük sıkıntı yaşayabileceğini ifade ederken, herhangi bir operasyon geçirmesine de gerek olmadığı belirtildi. 