Salih Özcan, Beşiktaş için İstanbul’a geldi

Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Özcan ile anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde bulunan milli futbolcu da temsilcisiyle birlikte İstanbul'a geldi.

28 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak gece yarısına doğru İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özcan, "Çok mutluyum. Dört gözle bu günü bekledim. Beşiktaş'ın bir parçası olmaktan dolayı gururlu hissediyorum kendimi. Orkun'la tekrar kavuştuk. Milli Takım'da da onunla oynarken kendimi rahat hissediyorum" dedi.

A Milli Takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da mücadele eden Salih, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak ve ardından Slovakya kampına katılacak.