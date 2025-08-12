Samet Aybaba, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü görevine getirildi

  1. Ekonomim
Eski Futbolcu ve teknik direktör Samet Aybaba, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Genç Milli Takımlar Teşkilatı'nda yaptığı organizasyon çalışmaları kapsamında, Samet Aybaba'nın Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevini üstlenmişti

1990-1991 sezonunda MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük kariyerine başlayan Aybaba, günümüze kadar Kayserispor, Adana Demirspor, Vanspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Trabzonspor, BB Ankaraspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Bucaspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor kulüplerinde çalıştı.

UEFA Pro Lisans diplomasına sahip olan Samet Aybaba, son olarak 2023-2024 yılları arasında Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevini üstlenmişti.

