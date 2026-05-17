  3. Şampiyon Galatasaray sezonu mağlubiyetle tamamladı
Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup olurken, ligde bu sezonki 5. mağlubiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Aslan bu sonuçla ligde 2025-2026 sezonunda Kocaelispor, Konyaspor, Trabzonspor ve Samsunspor maçlarının ardından 5. yenilgisini aldı. Galatasaray bu mağlubiyetlerin hepsini deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda yaşadı.
Sarı-kırmızılılar sezonu 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 77 puanla tamamladı.