Şampiyon Galatasaray sezonu mağlubiyetle tamamladı



Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Aslan bu sonuçla ligde 2025-2026 sezonunda Kocaelispor, Konyaspor, Trabzonspor ve Samsunspor maçlarının ardından 5. yenilgisini aldı. Galatasaray bu mağlubiyetlerin hepsini deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda yaşadı.

Sarı-kırmızılılar sezonu 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 77 puanla tamamladı.